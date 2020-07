Nein, Rudi Anschober kandidiert nicht bei der Landtagswahl in Oberösterreich 2021. Es wäre undenkbar, dass sich der Gesundheitsminister mitten in der größten Krise seit 1945 einer Regionalwahl stellt. Für ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel gilt das nicht; er tritt als Spitzenkandidat am 11. Oktober bei der Wiener Gemeinderatswahl an. Dass er sich nicht aus Taktik, sondern ernst- und dauerhaft für Kommunalpolitik interessiert, glaubt kaum jemand. Anschober hat andere Sorgen. Die täglichen