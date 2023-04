Warum Türkis-Rot in Niederösterreich als Vorbild für den Bund scheiterte

Es war ein Wohlfühltermin für die Landeshauptfrau: Am Freitagvormittag fungierte Johanna Mikl-Leitner in Bad Deutsch-Altenburg als Taufpatin des neuen Polizeiboots "Limes". Am Morgen hatte eine Mitteilung der Akademie des österreichischen Films für Missstimmung gesorgt. Die Künstlervereinigung beendete "aufgrund der politischen Entwicklungen in Niederösterreich und der neuen Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ die Zusammenarbeit mit dem Land bis auf weiteres". Im Spannungsfeld zwischen