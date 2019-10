Es wird ein feierlicher Moment für 400 Präsenzdiener aus Hörsching: Am Nationalfeiertag werden sie auf dem Wiener Heldenplatz vor den Augen des Bundespräsidenten und der Bundesregierung angelobt. Doch die Truppe, der sie für sechs Monate angehören, ist in einem jämmerlichen Zustand. "Gesetzliche Vorgaben wie die umfassende Landesverteidigung und das Milizsystem können nicht mehr erfüllt werden", sagt Erich Cibulka (Offiziersgesellschaft). "In allen Bereichen tun sich große Lücken auf",