Mythos Bruno Kreisky: Vorbild und Zerrbild der Sozialdemokratie

Wenn jemand dreizehn Jahre lang der weithin anerkannte Regierungschef ist, lassen sich daraus drei Lehren ziehen. Erstens: Die Bedeutung des Persönlichen in der Politik ist enorm. Zweitens: Die Freude am Gestalten muss bewahrt werden. Drittens: Das Denken in historischen Zusammenhängen ist das Unterfutter der Tagespolitik.