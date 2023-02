Mehr Staat, weniger privat: Kann Doskozil Vorbild für die SPÖ sein?

Doskozil will für Sicherheit sorgen, denn "das Leben ist nicht mehr planbar".

Es war für Hans Peter Doskozil ein Heimspiel im Auswärtsstadion. Bundesratspräsident Günter Kovacs, bis 2019 SP-Abgeordneter zum burgenländischen Landtag, begrüßte den SP-Landeshauptmann am vergangenen Donnerstag im renovierten Parlament in Wien. In seiner Rede pries der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz den Föderalismus als Beispiel einer bürgernahen Politik.