"Kreibich oder Kommunismus?" und andere Salzburger Seltsamkeiten

Acht Listen, sieben Bürgermeisterkandidaten: Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag kommender Woche in der Stadt Salzburg gibt es großes Gedränge. Nur die Impfgegnerliste MFG hat keinen eigenen Bewerber nominiert. Die ÖVP geht mit dem Rechtsanwalt Florian Kreibich in die Wahl, die FPÖ mit dem Angestellten Paul Dürnberger. Für die SPÖ will Vizebürgermeister Bernhard Auinger Stadtchef werden, für die KPÖ Plus der Historiker Kay-Michael Dankl. Einzige Bürgermeisterkandidatin ist