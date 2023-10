Greta und der Terror der Hamas: Klimawandel bei Fridays for Future

Eines der bekanntesten Zitate von Greta Thunberg lautet: "Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern. Alles muss sich ändern – und zwar heute." Die junge schwedische Klimaaktivistin erhält für ihren Einsatz weltweit Aufmerksamkeit. Sie ist das Gesicht der Protestbewegung Fridays for Future (FFF), der sich viele, vor allem junge Menschen anschlossen, auch in Österreich. In fast allen Landeshauptstädten gab es in den vergangenen