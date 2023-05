FPÖ-Höhenflug: Kickls Pläne und Probleme

Kickl am Urfahraner Jahrmarktgelände: „Ich wollte in der Politik nicht verglühen.“

Donald Trump schickte eine Videobotschaft, in der er Ungarns Premier Viktor Orban als "freiheitsliebenden Patrioten" würdigte, die Ex-Ministerpräsidenten von Tschechien und Slowenien waren vertreten, auch Herbert Kickl war gestern bei der "Konservativen-Konferenz" in Budapest per Videobotschaft präsent.