Die Geisterbahn im Wiener Prater ist eine Attraktion: Die Geisterbahnwagen fahren auf Schienen, hinter jeder Biegung lauert ein Gruselmotiv. So ähnlich geht es der ÖVP seit Mai 2019. Damals kam das Ibiza-Video auf den Markt; es bedeutete das Ende der ersten Regierung von Sebastian Kurz und war der erste schwere Rückschlag für ihn nach seinem sensationellen Aufstieg. 21 Monate später ist der VP-Obmann und Bundeskanzler mit einer Vielzahl an Affären konfrontiert, die in seinem jetzigen oder