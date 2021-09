Die SPD steuert den Sieg bei der Bundestagswahl an. Laut der jüngsten, gestern veröffentlichten Umfrage verbesserten sich die Roten im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 26 Prozent, während CDU/CSU auf 20 Prozent (-1) abrutschten. Der derzeitige Vizekanzler Olaf Scholz könnte die scheidende Kanzlerin Angela Merkel beerben. Darauf hatte bei seiner Nominierung im August 2020 nichts hingedeutet, lange lag er auf Platz 3. Auch in Norwegen siegten am vergangenen Sonntag die Sozialdemokraten.