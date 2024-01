Der Welser Weg: Wie die ÖVP aus ihrem Jammertal finden will

Fischen, Radfahren, Bogensport – das sind Anfang Februar die Themen der Veranstaltungen in den Welser Messehallen. Schon heute angelt Karl Nehammer dort nach Zuspruch. Der VP-Obmann und Noch-Kanzler stellt geladenen Gästen seinen "Österreichplan" vor – wir übertragen ab 15 Uhr per Livestream. Kommentar: Trommelwirbel – Nehammer und die Last der Erwartungen Lesen Sie dazu auch: Nehammers Wirtschaftsplan: Weniger Regulierung, mehr Vermögensaufbau Nicht geladen, aber in den