Wenn nichts, aber auch gar nichts geht

So nennen die Fischer einen Abbrenner, Stunden ohne Beute, einen Tag, an dem nichts, aber auch gar nichts geht. Aber im Einzelnen: Die Hitzewelle steuerte auf ihren Höhepunkt zu und Ihr Kolumnist stand bis zum Bauch in der Traun, die auch nicht mehr ganz kühl war. Dennoch, ein angenehmes Sein: mit der Zweihandrute Streamer quer über den Fluss zu werfen und zu hoffen, dass eine Regenbogen- oder Bachforelle den Köder nimmt. Die Beuteerwartung lag ob des optimalen Wasserstands und der