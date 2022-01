Mit diesem auf Loriot basierenden Bonmot ließ ich die Angelpause zum Jahreswechsel hinter mir und folgte dem Ruf ans Wasser; genauer an die Donauhäfen in Linz. Den Barschen galt es nachzustellen. Deren Schonzeit beginnt im größten Fluss des Landes am 1. Februar, anderswo am 1. März.