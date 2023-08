Am Stock gehen ist beileibe kein Fehler

Wo fängt man da an? Wohl in Aussee, wo man zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals britische "Sprungangler" beobachten konnte. Davon berichtet der verdienstvolle englische Chemiker Sir Humphry Davy (1778–1829) in seinem 1828 erschienenen Buch "Salmonia". Heute noch beeindrucken seine Berichte von einer Huchenfischerei am Traunfall und vom Fang äußerst schmackhafter "rother Forellen" (Saiblinge) im Grundlsee.