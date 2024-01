Wenn die Staatsanwaltschaft Klimaaktivisten zur Räson bringen will, denkt nicht nur Justizministerin Alma Zadic an Meinungsfreiheit. Was aber, wenn sich rechte Aktivisten organisiert festkleben würden, um gegen Zuwanderung zu mobilisieren? Und wie steht es mit der Meinungsfreiheit bei israelfeindlichem Aktionismus?