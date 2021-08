Der Ursprung dafür reicht viele Jahre in die Vergangenheit zurück. Ludwig Guttmann, ein Arzt, der in den 1930er-Jahren aus Deutschland nach England flüchten musste, begründete nach dem Zweiten Weltkrieg den modernen Behindertensport. Es ging nicht um die Ausbildung von Spitzensportlern, sondern darum, Menschen, die sich durch Kriege oder Unfälle eine Behinderung zugezogen hatten, in die Gesellschaft zu integrieren, sie „wieder zu Steuerzahlern“ zu machen.