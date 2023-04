Warum tut er sich das an?

Gerold Lehner ist Superintendent der Evangelischen Kirche A. B. in Oberösterreich.

Warum tut sie sich das an? Diesen Satz kann man manchmal hören, wenn es um Menschenschicksale geht, wenn es darum geht, was Menschen alles auf sich nehmen: Warum tut sie sich das an? Da ist eine Frau. Seit dreißig Jahren verheiratet mit ihrem Mann. Es war eine Liebesheirat und es ist auch gut gegangen mit den üblichen Schwankungen. Aber dann hat er die Arbeit verloren und keine neue gefunden. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Und nun steht sie da mit einem Mann, der sich gehen lässt, der zum