In Linz müsste man sein." Helmut Qualtingers mittlerweile 62 Jahre altes Sketch-Zitat war selten so wahr wie im nächsten Monat. Dass Oberösterreich am 26. September den Landtag sowie sämtliche Gemeinderäte und Bürgermeister wählt, ist schon eine nationale Einzigartigkeit. Doch sie wiederholt sich zumindest alle sechs Jahre. Dass zehn Tage davor der Landesdirektor für den ORF bestellt wird, ist eine Premiere. Ohne die Position überbewerten zu wollen, gilt sie doch als Gegenüber zur Politik.