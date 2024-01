Werner Kogler (62) gehört einer Generation an, in der Gymnasiasten noch "Die Bürgschaft", eine der bekanntesten deutschen Balladen, auswendig lernen mussten. Zwanzig siebenzeilige Strophen, aus der einige Passagen für immer im Gedächtnis blieben. In den Schulzeiten von Beate Meinl-Reisinger (45) war solches Memorieren schon eher verpönt.