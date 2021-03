Es bedarf aber auch begleitender Maßnahmen, um das Thema Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Strom ist eine der wichtigsten Energieformen, ohne den in unserer Gesellschaft nichts mehr funktioniert, wir brauchen diesen in ausreichender Menge 8760 Stunden im Jahr, und besonders im Winter ist dieser Bedarf sehr hoch. Wie sieht es dabei nun mit unserem Solarstromproduzenten der Photovoltaik aus, die am meisten gefördert wird? Man kann mit Photovoltaik, in Abhängigkeit von der Lage, circa