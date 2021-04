Er gilt einem, der hoffentlich noch viele gesunde Jahre vor sich hat und zufrieden zurückblicken kann: dem zurückgetretenen Gesundheits- und Sozialminister Rudi Anschober. Er wohnt seit etwa 17 Jahren in meiner Heimatgemeinde Steyregg, in einer ruhigen Gegend. Er ist zwar nicht mein persönlicher Freund, es hat durchaus so manche parteipolitische Meinungsverschiedenheit zwischen dem "alternativen" Rudi Anschober und dem "grünen" Sepp Buchner gegeben, aber er ist mein Umwelt- und vor allem mein