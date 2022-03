Die EU-Verträge sind klar formuliert. Jedes europäische Land, das die europäischen Werte achtet, kann eine EU-Mitgliedschaft beantragen. Die Ukraine hat ihr Beitrittsansuchen an die EU nun dieser Tage gestellt. In einer dramatischen Situation, in der die Bevölkerung versucht, sich mit allen Kräften gegen die russische Militärinvasion zu stemmen, ringt das Land um jede Art der Unterstützung. Der Beitrittsantrag ist dabei ein weiterer Hilferuf.