Die Königsmacher von FPÖ bis KPÖ

Szenen einer Republik: In Wien hält der türkisgrün ermächtigte Bundeskanzler eine staatstragend gedachte Rede an die Nation. In Eisenstadt rüstet der absolute regierende Landeshauptmann zum Showdown der Sozialdemokratie. In Klagenfurt bastelt sein Amts- und Parteikollege an der Fortführung seiner Koalition mit der Volkspartei.