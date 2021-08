Zu den vielen interessanten Aufgaben eines Botschafters gehört der Besuch von Parteitagen, denn sie sind wichtige Orte unserer parlamentarischen Demokratien; dank der Impfung ist das jetzt wieder möglich. Als ich neulich bei der ÖVP-Versammlung in Sankt Pölten meinen Sitzplatz suchte, musste ich an den letzten Parteitag zuvor denken – das war vor der Pandemie, in Salzburg, bei den Grünen. Freie Plätze waren damals rar, und als ich endlich eine Stuhlreihe erspähte, war diese für das "10.