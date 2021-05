Amerika will sein Wertesystem mit Macht in alle Welt exportieren, Europa versucht dies mit Verweigerung. China will andere Wertesysteme respektieren, aber selbst kein anderes übernehmen. Es konzentriert sich vielmehr auf den Ausbau von bilateralen und multilateralen Beziehungen. Dort will es konkret mitgestalten und respektiert, nicht jedoch bedroht werden.