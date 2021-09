Die historische Alphabetisierung erschütterte Europa in seinen Grundfesten. Heute erschüttert die Digitalisierung die Welt. (Technisch bedeutet Digitalisierung eigentlich "nur" die Codierung von Informationen in Folgen von Nullen und Einsen – aber das ist eine andere Geschichte.) Ohne den "Netzeffekt des Internets" kann Digitalisierung nicht erklärt werden. Was ist ein "Netzeffekt"? Ein Netz, das die Geschichte massiv geprägt hat, war das von den Römern geschaffene Straßennetz. Dieses