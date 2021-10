Das alles dämpft die Erholung der Wirtschaft, dazu kommt noch in vielen Bereichen die Tatsache, dass Corona nicht überwunden, sondern immer noch gegenwärtig ist und viele Bereiche, wie beispielsweise den internationalen Tourismus, sehr beeinträchtigt. Gleichzeitig sind wir mitten in einer Diskussion über eine steigende Inflation. Die Teuerung schlägt sich auf die Preise durch, die Löhne werden nachziehen, die Inflation kommt in Gang.