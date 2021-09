Eine meiner Reisen durch Österreich in diesem Sommer führte mich in einer großen Runde nach Kärnten, von dort nach Vorarlberg, dann über einen kurzen Stopp in Salzburg zurück nach Wien. Zu solchen Reisen gehören unweigerlich ein paar hundert Kilometer deutsche Autobahn, aber das ist heute ausnahmsweise nicht mein Thema. Mehr gewundert hat mich, wie die Österreicher ihre eigenen Autobahnen nennen.