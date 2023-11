Familie Schleiss und die Gmundner Keramik

Jahrestage gäbe es rund um die Gmundner Keramik einige zu feiern. 2022 war es 530 Jahre her, dass 1492 die Aktivitäten der Hafner hier erstmals urkundlich erwähnt wurden. Vor 180 Jahren, 1843, begannen Franz Schleiss, der spätere langjährige Bürgermeister, und seine Frau Franziska nach dem Erwerb der Hafnerhäuser "am See" mit dem Aufbau. Sohn Leopold antwortete auf die stark gestiegene Nachfrage 1903 mit der Gründung der Gmundner Tonwarenfabrik auf dem heutigen Firmengelände.