Deubler in seinen mittleren Jahren. Er musste als Religionsgegner ins Gefängnis.

Er ist heutzutage in Bad Goisern vor allem für den Tourismus interessant, in der breiten Öffentlichkeit jedoch kaum noch bekannt: der zu seiner Zeit schon in den Zeitungen als Bauernphilosoph apostrophierte Bauer, Gastwirt und Bäcker Konrad Deubler, der im Frühjahr 1884 70-jährig verstorben ist.