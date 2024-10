Das Steyr-Waffenrad, ein Kind der Krise

Ein Alltagsprodukt mit einem solchen Namen hätte heute wohl keine Chance bei den Konsumenten. Doch im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hatte alles, was mit dem Militär zu tun hatte, in der Donaumonarchie hohes Prestige. Und die 1864 von Joseph Werndl gegründete Österreichische Waffenfabriks-Gesellschaft in Steyr gehörte mit ihren Präzisionsgewehren von Weltruf untrennbar dazu.