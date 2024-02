Damit war die Einheit des Landes gesichert

Staatsbeauftragter für das Mühlviertel, Johann Blöchl (Mitte) mit Landeshauptmann Heinrich Gleißner (links) bei einer Veranstaltung in der Besatzungszeit.

"Sie wollten den Erfolg, den sie immer bezweifelt haben, gar nicht glauben", sagte Bundeskanzler Leopold Figl (VP) Ende Jänner 1949 im Ministerrat in Wien nach einem Gespräch mit dem stellvertretenden Hochkommissar der UdSSR in Österreich, Aleksej Scheltow. Mit "sie" meinte er die oberösterreichische Landesregierung und vor allem die "Zivilverwaltung Mühlviertel" mit dem Staatsbeauftragten Johann Blöchl (ÖVP) an der Spitze und dem SPÖ-Landtagsabgeordneten Stefan Demuth als Stellvertreter.