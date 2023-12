 Atatürks Staatsarchitekt

Die vor 100 Jahren in der Nachfolge des Osmanischen Reichs gegründete Türkische Republik sollte nach dem Willen von Mustafa Kemal Atatürk Zug um Zug nach Westen orientiert werden. Das sollte nicht nur durch die Trennung von Staat und islamischer Religion, durch eine an europäische Vorbilder angelehnte Verfassung mit einem Präsidenten und einem Parlament sichtbar werden, sondern auch an den repräsentativen Gebäuden in der neuen Hauptstadt Ankara.