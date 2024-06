Man glaubt es angesichts des "EU-Wahnsinn"-Wahlkampfs samt Brutalkritik an der Führung in Brüssel kaum: Aber die FPÖ war die erste und lange Zeit die einzige Partei in Österreich, die den Beitritt zur Union, damals noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), in ihrem Programm hatte. Der Parteitag am 14.