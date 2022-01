Hassan Nasrallah war außer sich vor Wut. "Majestät", rief der Vorsitzende der schiitischen Hisbollah mit hochrotem Kopf in einer Fernsehansprache, "ein Terrorist ist derjenige, der die Ideologie des Islamischen Staates in alle Welt exportiert hat!" Gemeint war der Wahhabismus, der in Saudi-Arabien Staatsreligion ist und dem IS und anderen muslimischen Terrorgruppen als Grundlage ihrer Weltanschauung dient.