Der Ägypter Mohammed el-Eter gehört zu den 60.000 vollständig geimpften Gläubigen, die am diesjährigen Hadsch, der am Wochenende in Mekka begann, teilnehmen dürfen. Der in Riad lebende Apotheker wurde per Los bestimmt. Die auf Einwohner von Saudi-Arabien beschränkte Online-Lotterie des nationalen Pilgerministeriums wurde von Beobachtern als "undurchsichtig" beschrieben.