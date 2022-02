Es war eine über Satelliten gesteuerte, von künstlicher Intelligenz unterstützte Roboterwaffe, mit der der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh am 27. November 2020 getötet wurde. Das in einem Lastwagen versteckte Waffensystem wog eine Tonne und wurde, um Kontrollen zu umgehen, von israelischen Agenten Stück für Stück in den Iran geschmuggelt. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte nach dem geglückten Attentat auch das komplexe Waffensystem zerstört werden müssen. Doch es misslang.