Der "Mittelfinger" des Kronprinzen

Die Vereinigten Staaten würden das Königreich niemals im Stich lassen und nicht "ein Vakuum hinterlassen, das dann von China, Russland und Iran ausgefüllt wird", versprach der US- Präsident. Ein knappes Jahr später ist genau dies geschehen: Die Herrscher in Riad haben ihre exzellenten Beziehungen mit China weiter verbessert, sich unter der Regie von Peking mit dem Regime in Teheran versöhnt und trotz des Ukraine-Krieges an der Freundschaft mit Putin festgehalten.