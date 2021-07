Allein am Montag kamen 430 Schutzsuchende im Königreich an, eine Rekordzahl, so viel wie seit September 2020 nicht mehr. Menschenschmuggler nutzen das gute Wetter aus und verschiffen hunderte von Menschen in Schlauchbooten für die rund 33 Kilometer weite Überfahrt in der Meeresenge zwischen Calais und Dover.