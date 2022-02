Bruno le Maire, der französische Finanzminister, spricht Englisch und Deutsch. Trotzdem bedient er sich bei offiziellen Terminen in Brüssel ausschließlich des Französischen. Das war auch so, als sich die EU-Finanzminister kürzlich in Brüssel trafen. Auf englische Journalistenfragen vor Beginn der Tagung gab er französische Antworten, wohl wissend, dass manche Zuhörer dann nur Bahnhof verstehen.