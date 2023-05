"Die Wahrheit hatte keine Chance"

Angefeuert von den 400 Wählern in dem ausschließlich republikanischen Publikum, machten die mit Fakten lancierten Spieße Donald Trump nur ungestümer. Laut schnaubend, scharrte dieser eine Nebelwand aus Lügen auf und trampelte auf der Wahrheit herum. In blauem Anzug, weißem Hemd und mit roter Krawatte stand der blondierte Ex-Präsident noch keine zwei Minuten in der Arena, bevor er lospolterte. "Wenn man sich anschaut, was bei dieser Wahl passiert ist", stampfte er auf Collins zu, die ihn danach