Wie der in London gebürtige Brite einst die in schwere Fahrwasser geratene "New York Times" zu einem globalen Medienunternehmen verwandelt hat, steht er diesmal vor der Aufgabe, den Nachrichtenkanal CNN zu modernisieren. Losgehen soll es im Oktober. Aber die Ankündigung seiner Berufung an die Senderspitze löst schon jetzt hohe Erwartungen aus.