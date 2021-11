Wer eine Konferenz zur Rettung der Welt abhält, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Folgerichtig wird auf dem Tagungsgelände in Glasgow, das die 26. UN-Klimakonferenz beherbergt, auf heißes Wasser zum Händewaschen verzichtet, erhalten hungrige Tagungsteilnehmer ihre "Fish and Chips" in Behältern aus Pappe statt Papier und trinken alle ihr Wasser aus wiederbefüllbaren Flaschen.