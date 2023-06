In ganz China tauchen plötzlich Menschen in Froschkostümen auf.

Frau Tong hatte viel Zeit zum Nachdenken, nachdem sie ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt hatte, um sich auf ihre neue Rolle als Vollzeitmutter vorzubereiten. In ihrer Wohnung in Nanjing schneiderte sie sich ein Froschkostüm, setzte sich vor ihren Computer und verkaufte im Livestreaming kleine Froschballons. Was man halt so tut, wenn man viel Zeit hat.