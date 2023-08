Kein Wasser für Xiongan

Das Wasser ist weg, aber der Schlamm ist noch da. Mit Schaufeln bahnen sich die Bewohner von Zhuozhou einen Weg zurück in ihre zerstörten Wohnungen. Der Schlamm muss raus, bevor er hart wird wie Beton. Ein katastrophales Hochwasser hat die Stadt nahe Peking hart getroffen, die Menschen von Zhuozhou haben die Hölle durchgemacht in den vergangenen Wochen. Dutzende Bewohner sind ertrunken, Hunderttausende Wohnungen zerstört. Die Berichterstattung in den Staatsmedien hat bereits umgeschwenkt