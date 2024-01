Die Abgeordneten in Taiwan sind neu gewählt, die Neuen können sich schon mal darauf vorbereiten, was sie so alles zu tun haben werden im Legislativen Yuan, wie das Parlament in Taiwan heißt. Das kommunistische China von ihrer Insel fernzuhalten, gehört natürlich zu den Kernaufgaben jeder und jedes taiwanesischen Abgeordneten.