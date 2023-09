Ein Feiertag bewegt die Nation

Nationalfeiertage haben schon immer Bewegung ins Volk gebracht. Ältere Österreicherinnen und Österreicher erinnern sich noch gerne an die Fitmärsche am Nationalfeiertag. Doch das kollektive Schwitzen im Gedenken an die Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes am 26. Oktober 1955 ist längst vom selbstverliebten Bodyshaping in gestylten Fitnesscentern verdrängt worden. Adieu Fitmarsch, nur noch Österreichs Neutralität ist immerwährend.