Dorfentwicklung auf Chinesisch

Kirche, Wirtshaus, Raiffeisenkasse. Österreichs Variante der dörflichen Dreifaltigkeit wird man in China vergeblich suchen, aber es gibt sie in leicht abgewandelter Form: Tempel, Dorfplatz, Parteizentrale. In Österreich schwächeln alle drei Säulen des ländlichen Zusammenlebens, aber Chinas Dorfbevölkerung kann sich weiter auf ihre Institutionen verlassen, wenn auch in etwas abgewandelter Form. Der Dorfplatz, wo Neuigkeiten und Güter ausgetauscht werden, verlagert sich dank flächendeckender