Oft kommt es vor, dass Chinesinnen und Chinesen vor Schreck zusammenzucken, wenn sie einen Autobus ums Eck biegen sehen. Und dafür gibt es gute Gründe, denn Autobusse bringen in der Volksrepublik neuerdings großes Unglück. Bevorzugt in der Nacht, im Schutze der Dunkelheit. In Kolonnen warten die Busse auf ihre Fahrgäste, die alle nicht freiwillig einsteigen – es sind Transporte in die gefürchteten Quarantänelager.