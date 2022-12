Corona wütet in ganz China: Aber wer nicht zählt, der ist nicht tot

250 Millionen Infizierte in einem Monat? Oder doch nur 30.000 pro Tag? Und wie viele Tote? Drei? Oder kein einziger, wie die Nationale Gesundheitsbehörde am Weihnachtstag meldete? Das alles passt nicht so recht zu den Alltagserfahrungen der Chinesen. Jeder kennt irgendjemanden, der an Covid erkrankt oder sogar daran gestorben ist. Aus den sozialen Medien Chinas trieft täglich Sarkasmus: "Nur drei Covid-Tote in ganz China! Ich kenne die drei", schrieben hunderttausende Menschen ins Netz. Das